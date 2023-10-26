В США задержали подозреваемого в массовой стрельбе
В результате инцидента погибли по меньше мере 22 человека
Кадр: Lewiston Maine Police Department
В городе Льюистоне американского штата Мэн задержали мужчину, подозреваемого в массовой стрельбе, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Стрельба велась в трех местах, в том числе в баре и торговом центре. В результате погибли по меньшей мере 22 человека, еще около 60 пострадали.
К расследованию произошедшего подключилось ФБР.
новости Локтевский
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