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В США задержали подозреваемого в массовой стрельбе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В результате инцидента погибли по меньше мере 22 человека

Кадр: Lewiston Maine Police Department

В городе Льюистоне американского штата Мэн задержали мужчину, подозреваемого в массовой стрельбе, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Стрельба велась в трех местах, в том числе в баре и торговом центре. В результате погибли по меньшей мере 22 человека, еще около 60 пострадали.

К расследованию произошедшего подключилось ФБР.

новости Локтевский

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