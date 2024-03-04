В Сталин-центре Барнаула помянули вождя народов

2 марта, накануне траурной 71-летней годовщины со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, случившейся 5 марта 1953 года, в Сталин-центре Барнаула были организованы памятные мероприятия.

«В «Сталин-центре» начались первые возложения цветов к памятнику генералиссимуса. Напомню, что как 2 марта так и 5 марта с 9:00-19:00 все желающие могут посетить «Сталин-центр» и возложить цветы в дань памяти Иосифу Виссарионовичу Сталину» , — записал у себе в ТК лидер краевого отделения партии «Коммунисты России» Сергей Матсов.

Взято отсюда.

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