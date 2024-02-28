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В столице Алтая начали проводить рейды в торговых центрах из-за подростков

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В столице Алтая начали проводить рейды в торговых центрах из-за подростков

Торговый центр Фото: unsplash.com

Недавно в мессенджерах и соцсетях местные жители пожаловались на неподобающее поведение молодежи на фуд-корте в торговом центре

26 февраля в Горно-Алтайске комиссия по делам несовершеннолетних провела рейд в торговом центре “Панорама”, сообщает пресс-служба местной администрации.

Целью мероприятия, как отметили в мэрии, стала профилактика “незанятости” школьников после уроков. Комиссия усиливает контроль за несовершеннолетними во внеурочное время.

Так, сотрудники проверили фуд-корт торгового центра, где жаловались на подростков, которые ругались, “парили” и не реагировали на замечания.

В ходе рейда с несовершеннолетними, которых поймали на нарушении правил поведения в общественном месте, провели профилактические беседы. Подобные рейды станут регулярными.

Мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова также поручила отработать с администрацией торгового центра вопрос организации контроля за посещением обеденной зоны.

Ранее стало известно, что подростки в Барнауле стали совершать на треть больше преступлений. Число несовершеннолетних, которых привлекли к уголовной ответственности, выросло на 18%.

Взято отсюда

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