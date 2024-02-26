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В столице Алтая произошел пожар в двухэтажном жилом доме

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В столице Алтая произошел пожар в двухэтажном жилом доме

Пожар в Горно-Алтайске Фото: t.me/mchs_04

Сообщение о пожаре поступило в 19.51 25 февраля, на место пожарные прибыли в 19.56. Причину пожара устанавливают специалисты

В Горно-Алтайске 25 февраля произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице, сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

К моменту прибытия пожарных крышу дома уже полностью охватил огонь. Площадь пожара составила 100 кв. м. На месте от МЧС России работали 18 человек и четыре единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее в Бийске произошел пожар в одной из квартир дома на улице Мухачева – загорелась стиральная машинка.

Взято отсюда

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