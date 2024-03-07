В столице Алтайского края построят новые дороги

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. Дорожно-строительные работы затронут несколько микрорайонов.

В краевой столице построят автомобильные дороги по улице 280-летия Барнаула в границах улиц 65 лет Победы и Попова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и по улице Сергея Семенова (от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна), а также продолжат дорожный участок на улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта).

Новые трассы появятся в микрорайонах Дружный, Дружный 2, Дружный 3.

«Это необходимо, так как дороги сейчас находятся в ненадлежащем состоянии, поступают многочисленные обращения от граждан», – отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин.

Также на рабочем совещании, посвященном этому вопросу, уделили внимание организации дорожного движения на период проведения работ. Жителей максимально информируют о предстоящих ремонтах и определят оптимальную схему движения, чтобы снизить неудобства населения во время строительства. Свое мнение высказали представители администрации Индустриального района, подрядчики, проектировщики, сотрудники ГИБДД и специалисты профильного комитета, отметили в пресс-центре администрации города.

Перечень работ включает в себя демонтаж существующей разрушенной дорожной одежды из цементобетона, устройство слоев нового дорожного основания, строительство ливневой канализации, проезжей части с парковками, тротуаров и велосипедных дорожек, линий наружного освещения. Затем здесь проведут озеленение улиц с посевом газона, посадкой деревьев и кустарников. Также на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула планируют сделать занижение трамвайного переезда, что повысит безопасность дорожного движения. Работу начнут с установления подходящих погодных условий, ориентировочно в середине апреля.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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