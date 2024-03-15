В столице края состоялось знаковое для молодых исследователей событие – предварительная защита участников Международного форума «Шаг в будущее»

В городе Барнауле, столице Алтайского края, 11 и 13 марта на базе двух вузов, Алтайского технического университета имени Ивана Ивановича Ползунова и Алтайского педагогического университета, прошла предварительная защита научно-исследовательских работ школьников – участников Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее», организованная Детским технопарком Алтайского края «Кванториум.22». Детский технопарк уже много лет является Координационным центром научно-социальной программы «Шаг в будущее» по Алтайскому краю. Предварительная защита – это заключительная встреча экспертов краевой программы «Будущее Алтая» со школьниками и их наставниками, научными руководителями, педагогами перед поездкой. До этого, на протяжении нескольких месяцев, шла подготовка ребят к участию в Международном форуме. В конце марта будущие конкурсанты во главе с руководителем делегации Тамарой Кузюра , заместителем директора Детского технопарка, отправятся в столицу РФ – Москву. И уже там им предстоит конкурировать с представителями других регионов России и с зарубежными участниками. Тематика представленных ребятами работ актуальна и практикоориентирована. Подростки интересуются различными направлениями науки и техники: «Влияние котельной на экологию микрорайона», «Взаимосвязь показателей акмеологической позиции с уровнем риска суицидальной», «Начало применения электроэнергии в промышленном производстве Алтайского округа. 1890–1912 гг», «История и семантика комиксов в культуре», «Лингвистические средства воздействия в интернет публицистике (на базе видеохостинга youtube)», «Разработка автономной системы орошения саженцев деревьев вместах высокой эрозийной опасности», «Роль безработицы на локальном рынке труда муниципального образования города Рубцовска Алтайского края», «Комплекс «Корректор осанки» с использованием нейросети», «Об одной задаче из журнала Crux Мathematicorum» и другие. Два дня выступления пятнадцати молодых исследователей из четырех городов (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород) и двух районов края (Бурлинский, Шипуновский) заслушивал расширенный экспертный состав краевой программы «Будущее Алтая»: Алтайский государственный университет Мария Черепанова , доктор социологических наук, профессор Дарья Омельченко , кандидат социологических наук, доцент Алтайский государственный педагогический университет Наталья Матвеева , проректор по научной работе, доктор социологических наук, профессор Ольга Труевцева , доктор исторических наук, профессор Елена Худенко , доктор филологических наук, профессор Аркадий Контев , кандидат исторических наук, доцент Мария Воронец , кандидат филологических наук, доцент Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ивановича Ползунова Ирина Сычева , директор института экономики и управления, доктор экономических наук, профессор Юрий Шенкнехт , директор Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», кандидат технических наук, доцент Виктор Федянин , доктор технических наук, профессор Нина Горлова , кандидат технических наук, доцент Алексей Никифоров , кандидат физико-математических наук, доцент Борис Компанеец , кандидат технических наук, доцент Алтайский государственный аграрный университет Роман Куницын , кандидат технических наук, доцент Также в предзащите принимал участие Алексей Насонов , кандидат физико-математических наук, профессор, и Михаил Герцович , начальник Центра культурно-массовой работы Алтайского технического университета. После презентаций работ Михаил Ильич дал школьникам конкретные рекомендации по публичному выступлению. Подводя итоги мероприятия, Тамара Анатольевна и ученые посоветовали ребятам учесть все рекомендации, пожелали им успешно выступить на конкурсе и привезти на малую родину достойные награды. На предварительной защите исследовательских работ присутствовали представители СМИ. #АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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