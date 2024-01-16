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В столице мигрант-стоматолог избил молотком ветерана СВО

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16 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. В Москве мигрант-стоматолог напал на ветерана СВО на парковке молотком, из-за разногласий с его женой. Об инциденте стало известно “КП”.

Женщина вежливо попросила водителя немного отъехать в сторону, чтобы избежать столкновения с ее машиной. Однако вместо этого водитель начал учить жену управлять автомобилем, обвиняя ее в неуравновешенности. В ответ женщина посоветовала ему ехать в свой аул  и там командовать, что привело к новым столкновениям.

После оскорбительных высказываний пострадавшая позвонила мужу и попросила его выти из дома. В этот момент стоматолог-мигрант достал из багажника молоток и напал на мужчину, который оказался участником СВО. Женщина сняла весь инцидент на видео и позже дала показания в полиции с доказательствами нападения. По словам военнослужащего, нападавший родом из Азербайджана и работает стоматологом.

В результате драки ветеран получил травмы головы, у него диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы груди. В результате конфликт он также потерял зуб. Пишет Реадовка.

Фото:  BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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