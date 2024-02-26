В стране принимаются новые решения для благоустройства и повышения качества жизни

Комплексная работа по формированию комфортной городской среды в нашей стране дополняется новыми решениями. Так, Президент РФ Владимир Путин рекомендовал продлить профильную программу до 2030 года включительно.

Наряду с федеральным программами и проектами, направленными на повышение качества жизни граждан, отдельное внимание уделяется росту мотивации специалистов. Глава государства поручил Правительству ежегодно выделять не менее 25 млрд рублей лауреатам конкурса проектов городской среды.

Ситуацию комментирует Инга Ретивых , доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала Президентской академии, к.э.н.

Продление сроков реализации программ, направленных на формирование современной городской среды, – очень хорошая новость.

Проведенная в 2017 году инвентаризация показала, что более половины объектов на территории Алтайского края нуждаются в проведении работ по благоустройству (4454 дворовых и 694 общественных территорий). На сегодняшний день в регионе благоустроено 13% указанных объектов, а 87% – еще нуждаются в модернизации. Продление реализации программы дает хорошую возможность дальнейшего совершенствования городской среды в крае.

Также эта возможность подкрепляется и решением Президента РФ о выделении дополнительных средств для мотивации специалистов лауреатов конкурса проектов городской среды. Это будет хорошим стимулом для участников к большему энтузиазму и усилиям в инициации и реализации проектов развития городской среды.

Инга Ретивых Доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала Президентской академии, к.э.н.

Взято отсюда.

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