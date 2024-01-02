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В Свердловской области ребенок травмировал ягодицу на деревянной горке

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В Свердловской области ребенок травмировал ягодицу на деревянной горке

Гигантскую занозу экстренно вынимали врачи

В Свердловской области мальчик скатился с деревянной горки и огромной занозой проткнул себе ягодицу, сообщает ВКонтакте “ЕКБ”. 

По данным источника, 12-летний школьник решил прокатиться с горки, кажущейся вполне безопасной – ее построили специально для детей. Но пока ехал, мальчик зацепил край деревянной доски, которая порвала штаны и насквозь проткнула ему ягодицу. Сейчас ребёнок в больнице. Но известно, что незадолго до этого вопиющего случая, на этом же месте пострадал 5-летний мальчик – у него травма головы. Сейчас опасный аттракцион закрыт, следователи поводят проверку по статье выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Фото: ВКонтакте “Екатеринбург”

Как отмечают пользователи интернета, “это не заноза, это полноценный кол”.

– Да конечно, очень опасная ситуация, но как администрация или еще кто-то, кто делал эту горку должны были предугадать появление такого скола (не знаю как это правильно назвать)? Вы что думаете, кто-то такой, “ах-ах-ха щас кто то напорется, посмеемся”? Понятно, что это несчастный случай. Не все же дефекты материалов можно визуально увидеть!

– Запретили ледяные горки делать, вот результат! Ледяные самые безопасные!

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Взято отсюда

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