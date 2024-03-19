В связи с инцидентом в бийской школе проводится проверка по статье “Хулиганство”

Ситуацию взяли на контроль в СК России по Алтайскому краю и прокуратуре Алтайского края

Трое учеников школы №9 в возрасте 11, 15 и 17 лет получили ожоги в результате хулиганских действий от распыления перцового газа из баллончика.

Ситуацию взяли на контроль правоохранители. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Бийска проводится проверка. Также следователи СК России по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства распыления газового баллончика. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других федеральных законов. Причины и условия устанавливаются.

Напомним, по предварительным данным кто-то из учеников пронес в здание школы перцовый баллончик и распылил его содержимое.

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Взято отсюда