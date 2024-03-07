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В связи с празднованием 8 Марта у почтовых отделений изменится график работы

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В связи с празднованием 8 Марта у почтовых отделений изменится график работы

8 марта станет выходным для всех отделений «Почты России»

В связи с празднованием 8 Марта у почтовых отделений изменится график работы, сообщили в пресс-службе «Почты России».

Так, 8 марта станет выходным для всех отделений почты, а 7 марта рабочий день сократится на один час.

9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

В ведомстве сообщили, что 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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Взято отсюда

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