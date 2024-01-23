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В суд передали дело бийчанина, случайно застрелившего подростка

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В суд передали дело бийчанина, случайно застрелившего подростка

Следователи Бийского межрайонного отдела СУ СК по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела

В суд направили уголовное дело в отношении 30-летнего бийчанина, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. 

Бийским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Алтайскому краю, в ноябре 2023 года мужчина был на охоте в компании своим тестем и его 14-летним сыном. Они охотились рядом с селом в Бийском районе.

Когда они вернулись к автомобилю, бийчанина, сев на переднее сидение, начал разряжать ружье, ствол которого был направлен в сторону заднего сидения, где находился подросток.

При разрядке оружия мужчина случайно нажал на спусковой механизм, из-за чего произошел выстрел, и дробь попала в теменно-затылочную область головы подростка. От полученной травмы он умер в реанимационном отделении больницы.

В Следственном комитете отмечают, что собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Бийского района обвинительным заключением направлено в суд.

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Взято отсюда

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