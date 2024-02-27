Справедливость, суд Фото: unsplash.com

О деле тогда еще замминистра правоохранители информировали в ноябре 2022 года Дома и по месту службы Дергачева проводили обыски

В Центральный районный суд Барнаула поступило уголовное дело бывшего замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игоря Дергачева, сообщает “Банкфакс”.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. 26 февраля материалы передали судье, который пока не назначил первое заседание.

О деле тогда еще действующего замминистра природных ресурсов стало известно в ноябре 2022 года. По версии следствия, с мая по август 2022 года министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края проводило открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, который находится в государственной собственности. На участие подали заявку десять компаний.

Игорь Дергачев Фото: minprirody.alregn.ru

Как считает следствие, экс-замминистра решил “продвинуть” одно из юрлиц и указал членам комиссии на несуществующие нарушения, которые не позволили конкурентам выйти во второй этап конкурса. На втором этапе, несмотря на более выгодные заявки, победителем стала аффилированная чиновником компания.

Игорь Дергачев проработал в лесной отрасли 37 лет. Под его руководством с 2008 года проводилось облесение территорий лесного фонда, пострадавших от крупных лесных пожаров. Курировал строительство и работу Алтайского лесного селекционно-семеноводческого центра. Имеет множество наград, в том числе медаль Алтайского края “За заслуги в труде”.

Дергачев – второй по счету замминистра природных ресурсов края, столкнувшийся с уголовным преследованием. Его предшественник Владимир Черных покинул кресло из-за возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Взято отсюда