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В Сыктывкаре девятиклассница принесла в школу части тела кота

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Кот Фото: pixabay.com

Учительница обратилась в полицию по факту живодерства. Согласно одной из версий, школьницы могли расчленить кота в школьном туалете

Девятиклассница из Сыктывкара принесла в школу расчлененного кота. Вместе с подругой она стала показывать его останки другим школьникам, сообщает ТАСС.

В МВД по Республике Коми заявили, что в дежурную часть обратился учитель. Предварительно установлено, что девочка хотела “произвести впечатление” на других учеников и принесла части тела животного в школу.

В Telegram-каналах также ранее появлялась информация о том, что девочки убили и расчленили кота в школьном туалете. Кроме того, есть и другая версия произошедшего – школьницы якобы ходили по школе с костями животного, а останки кота нашли другие ученицы, сообщает “РЗН.Инфо”.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Отмечается, что ранее школьницы не состояли на учете в полиции. Однако по другим данным они были замечены в издевательствах над птицей. Девочки якобы отрезали части тела пернатого и снимали это на камеру.

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