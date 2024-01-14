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В “суперполиклинике” Барнаула собрали тяжелое оборудование и готовятся к работе

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В "суперполиклинике" Барнаула собрали тяжелое оборудование и готовятся к работе

Фото: Виталий Барабаш

В поликлинике появятся высокотехнологичные диагностические службы. Среди новых направлений, например, эндоскопическое отделение и центр амбулаторной онкологической помощи

Руководство поликлиники №14 Барнаула уже находится на этапе подготовки необходимой документации для открытия нового здания на улице Лазурной, сообщил в Telegram-канале главный врач учреждения Дмитрий Денисов.

В конце декабря строители получили разрешение на ввод поликлиники в эксплуатацию. Сейчас идет процесс передачи здания в оперативное управление, затем получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензирование. После этого и начнется прием пациентов по новому адресу.

Само помещение уже полностью готово. Кроме того, в декабре специалисты провели пуско-наладочные работы тяжелого оборудования в отделении лучевой диагностики. Собраны флюорограф, рентген, КТ“, – уточнил главный врач.

Напомним, строительство поликлиники №14 в краевой столице началось в 2020 году. Она расположена в густонаселенном районе города на улице Лазурной, 46.

Ранее Денисов рассказывал, почему поликлиника теперь называется консультативно-диагностической .

Взято отсюда.

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