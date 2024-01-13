Поликлиника №14 Фото: Виталий Барабаш
В поликлинике появятся высокотехнологичные диагностические службы. Среди новых направлений, например, эндоскопическое отделение и центр амбулаторной онкологической помощи
Руководство поликлиники №14 Барнаула уже находится на этапе подготовки необходимой документации для открытия нового здания на улице Лазурной, сообщил в Telegram-канале главный врач учреждения Дмитрий Денисов.
В конце декабря строители получили разрешение на ввод поликлиники в эксплуатацию. Сейчас идет процесс передачи здания в оперативное управление, затем получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензирование. После этого и начнется прием пациентов по новому адресу.
“Само помещение уже полностью готово. Кроме того, в декабре специалисты провели пуско-наладочные работы тяжелого оборудования в отделении лучевой диагностики. Собраны флюорограф, рентген, КТ”, – уточнил главный врач.
Напомним, строительство поликлиники №14 в краевой столице началось в 2020 году. Она расположена в густонаселенном районе города на улице Лазурной, 46.
Ранее Денисов рассказывал, почему поликлиника теперь называется консультативно-диагностической.
Взято отсюда