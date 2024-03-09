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В Таганроге силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников

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В Таганроге силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников

Силы ПВО перехватывают летательные аппараты

Василий  Голубев, губернатор Ростовской области в ТГ-канале заявил, что силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге. При этом последствия на земле уточняются, сообщает РИА Новости.

“Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются”, – отметил Голубев.

Отметим, что ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

Так, 8 марта 15 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском.

В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

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Взято отсюда

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