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В Тагиле мужчина ударил девочку за отказ уступить ему место в трамвае

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В Тагиле мужчина ударил девочку за отказ уступить ему место в трамвае

В Нижнем Тагиле мужчина нецензурно обругал и с размаху ударил девочку по уху за то, что она отказалась освобождать ему место

В Нижнем Тагиле мужчина с размаха ударил девочку в трамвае за отказ уступить ему место, пишет “Газета.ру”.

Как сообщают местные телеграм-каналы, нападение случилось в Дзержинском районе в трамвае, ехавшем по маршруту №12. По предварительным данным, неизвестный мужчина, предположительно, находившийся в неадекватном состоянии, потребовал от девочки уступить ему место  в переполненном трамвае. Ребенок отказался, тогда он начал нецензурно выражаться на повышенных тонах, а затем с размаха ударил девочку по уху, однако ей все же удалось устоять на ногах.

За ребенка заступился сотрудник полиции, ехавший домой. По факту инцидента написано заявление в правоохранительные органы, запланировано проведение проверки.

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Взято отсюда

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