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В Таиланде утонул известный уральский диджей Павел Штаер

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Павел Штаер Фото: vk.com/pavelschtaer

Тело диджея нашли 17 октября. Обстоятельства того, как именно он мог упасть с пирса, не уточняются. Известно, что мужчину пока что не похоронили, консульство России в Таиланде свяжется с его родными

Известного в Екатеринбурге диджея Павла Штаера нашли мертвым в Таиланде. Он утонул в ночь на 16 октября, упав в воду в районе пирса Тонг Сала на острове Пханган, сообщает E1.ru.

Уточняется, что мужчину видели плывущим от пирса к берегу. Однако он так и не пришел домой и не вышел на связь с близкими. По информации СМИ, близкие друзья занялись поисками диджея, однако нашли его уже погибшим.

Одна из подруг Штаера написала в соцсети, что его пытались вытащить несколько раз, однако он сопротивлялся. Девушка предположила, что это произошло вследствие наступившей паники или злости от случайного падения, сообщает Ura.ru.

Павел, псевдоним которого был Dj Schtaer, начал свою карьеру еще в 2001 году, а в Таиланд приехал со своей девушкой около четырех-пяти лет назад. Его знакомый отозвался о нем как об очень уважаемом диджее в музыкальном мире Екатеринбурга, который постоянно участвовал в разных фестивалях электронной музыки. Друг погибшего добавил, что периодически диджей подрабатывал барменом и работником в магазине.

Ранее сообщалось, что в Башкирии нашли мертвым 34-летнего ведущего праздников из Магнитогорска. Мужчина пропал при загадочных обстоятельствах, его поиски длились четыре дня.

Источник

город горняк
горняк22

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