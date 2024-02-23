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В Тальменке произошел пожар в здании районного рынка

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Пожар возник в одном из торговых отделов на площади всего 3 “квадрата”. Все из здания эвакуировались, пострадавших в ЧП нет

23 февраля в Тальменке произошло возгорание на районном рынке, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Из здания эвакуировались 40 человек, никто из них не пострадал. Пожар ликвидировали на площади 3 кв. м.

Предварительной причиной ЧП называют нарушение при монтаже электрооборудования в одном из торговых отделов.

Ранее в селах Быстрый Исток, Речной и поселке имени Калинина произошли пожары. В двух случаях они стали причиной гибели людей.

Взято отсюда

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