В Татарстане мигранты ограбили и убили мать участника СВО

С одним из своих убийц у женщины был роман

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства матери военного, проходящего службу в зоне военной операции на Украине, сообщает РБК со ссылкой на информацию Следственного комитета в телеграм-канале.

СК РФ возбудил дело по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). В преступлении подозревают двух граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения, их объявили в росыск. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах двое мигрантов убили мать бойца военной операции. По имеющимся данным, военнослужащему дали отпуск, он приехал домой повидаться с мамой. До этого женщина рассказала сыну, что влюбилась в мигранта, планирует развестись с отцом и взять ипотеку. У сына она попросила 450 тысяч рублей, которые он ей перечислил.

Когда боец приехал, его встретили только отец и брат, матери дома не было. Не обнаружив ее ни на работе, ни на съемной квартире, они обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов просмотрели видеозаписи с камер у дома и установили, что убийцей является возлюбленный женщины — 22-летний мигрант. Братья ограбили квартиру, напали на мать бойца СВО, расчленили ее и выбросили фрагменты тела в коллектор.

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Взято отсюда