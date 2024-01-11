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В Татарстане поймали подростка, готовившего массовую расправу в школе

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В Татарстане поймали подростка, готовившего массовую расправу в школе

У школьника нашли перцовый баллончик, два ножа, топор, балаклаву и тетрадь с подробным описанием плана расправы

В Татарстане полицейские задержали школьника, подозреваемого в подготовке массовой расправы над одноклассниками, сообщаает “Газета”.

Инцидент произошел в городе Кукмор. Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке массовой расправы в школе.

Силовики обнаружили дома у несовершеннолетнего перцовый баллончик, два ножа, топор, тактические перчатки, балаклаву и тетрадь с подробным описанием плана расправы над одноклассниками.

Правоохранителям удалось установить, что подросток искал информацию о вариантах совершения массовой расправы и способах изготовления самодельных взрывных устройств.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Взято отсюда

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