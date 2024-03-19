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В Татарстане тяжелый снег рухнул с 10-го этажа на коляску с младенцем и мужчину

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В Татарстане тяжелый снег рухнул с 10-го этажа на коляску с младенцем и мужчину

Ребенок получил переломом затылочной кости и закрытую ЧМТ, мужчина — переломы. Возбуждено уголовное дело

Гора снега упала на 33-летнего мужчину и пятимесячного малыша 18 марта в Альметьевске. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения. 

Ситуация произошла на крыльце местной поликлиники. В момент схода снега мама спускала малыша в коляске по пандусу, мужчина заходил в здание по лестнице. В результате грудничка увезли в региональную больницу — с переломом затылочной кости и закрытой черепно-мозговой травмой, сейчас его жизни ничего не угрожает. Женщина отделалась синяком.

Мужчину госпитализировали с несколькими переломами. 

В результате происшествия возбуждено уголовное дело на 58-летнего представителя ответственной за уборку снега подрядной организации, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Татарстану.

“Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По подозрению в совершении преступления задержан 58-летний представитель подрядной организации, ответственной за уборку снега. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу”, – сказано в сообщении.

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Взято отсюда

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