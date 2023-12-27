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В тесном сотрудничестве с КПРФ

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В тесном сотрудничестве с КПРФ

26 декабря в Барнауле прошла отчетно-выборная конференция Алтайского краевого отделения «Детей войны».

В работе конференции приняла участие депутат Госдумы, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. В приветственном слове к участникам конференции Мария Николаевна отметила, что «Дети войны» являются значимым политическим движением и союзником КПРФ. Благодаря активной позиции общественной организации и массовым акциям протестов в ряде регионов, в том числе в Алтайском крае, добились принятия региональных законов «О детях войны». Сегодня продолжается борьба за принятие федерального закона и реальное финансовое обеспечение того поколения, у которого война отобрала детство, кто в тяжелых условиях возрождал страну. По итогам обсуждений был избран новый состав правления Алтайского краевого отделения «Детей войны» и его председатель. Руководителем «Детей войны» в Алтайском крае единогласно был избран депутат Барнаульской гордумы, первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ Анатолий Барсуков. В ближайшее время будет разработан и принят план работы краевого отделения. Предложения по направлениям деятельности организации высказывали уже в ходе работы конференции. Так, член правления Геннадий Престинский предложил восстановить программы патриотического воспитания молодежи, в которых раньше участвовали активисты «Детей войны». Подводя итоги конференции, Анатолий Барсуков отметил, что общественная организация продолжит свою работу в тесном сотрудничестве с КПРФ и депутатским корпусом партии, в том числе по продвижению инициатив достойного социального обеспечения поколения «детей войны». В завершение мероприятия Мария Прусакова вручила активистам движения почетные грамоты от председателя Центрального Совета «Детей войны» Николая Арефьева.

Взято отсюда.

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