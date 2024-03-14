В интерьере квартиры с дизайнерским ремонтом преобладают дерево и камень. Кухня оборудована современной техникой, а из больших окон открывается вид на рощу

В закрытом барнаульском комплексе продают просторный двухэтажный таунхаус с камином. Панорамные окна выходят на обе стороны, с одной из которых видна березовая роща. Объявление опубликовано на avito.

За светлый четырехкомнатный таунхаус площадью 120 “квадратов” продавец запросил 10,5 млн рублей. В объявлении указано, что квартира находится на третьем этаже трехэтажного дома, в котором живет минимум соседей.

В закрытом комплексе есть три детских площадки и хоккейная коробка. В подвале дома есть ячейка для квартиры, где можно хранить любые вещи. Для автомобилей жильцов есть открытая парковка.

Ранее сообщалось, что в Первомайском районе продают усадьбу на берегу Правдинского водохранилища. На участке расположен двухэтажный дом-баня, в мансарде которого находятся две спальни и балкон с видом на водоем и березовую рощу.

Взято отсюда