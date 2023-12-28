В Тобольске депутата гордумы нашли мертвым под окнами своего дома

По данным СМИ, Владимир Егоров выпал из окна третьего этажа своего дома

Депутат городской думы Владимир Егоров найден мертвым в Тобольске, следователи расследуют все обстоятельства. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Тюменской области.

Как сообщают СМИ, Владимир Егоров выпал из окна третьего этажа своего дома.

“Обнаружено тело, факт смерти подтвержден, следователем устанавливаются все обстоятельства”, – сообщил собеседник информационного агентства.

Егоров занимал должность заместителя председателя Тобольской городской думы седьмого созыва и являлся депутатом по одномандатному избирательному округу №9, членом депутатского объединения партии “Единая Россия”, организатором зоны отдыха “Винокурово” в Тобольске.

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Взято отсюда