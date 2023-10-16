Ремонт моста Фото: прокуратура Алтайского края

Мост находился в ненадлежащем состоянии, что создавало повышенную аварийность и могло привести к причинению вреда жизни и здоровья граждан, повреждению их имущества

В Тогульском районе отремонтировали мост через реку Уксунай на автодороге “Тогул-Верх-Коптелка”, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Ранее прокуратура провела проверку из-за ненадлежащего состояния моста. Оказалось, что на проезжей части есть многочисленные разрушения в виде продольных и поперечных балок деревянного настила, ямы, выбоины, трещины в стыках. На 40% покрытие вообще отсутствовало.

В связи с этим в адрес директора “Алтайавтодора” внесли представление об устранении выявленных нарушений закона.

На эти цели выделили 500 тысяч рублей. В настоящее время завершаются ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле уложили асфальт на трамвайных путях у Нового рынка.

Источник

горняк

горняк онлайн