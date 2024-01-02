В Токио авиалайнер столкнулся с самолетом перед посадкой и загорелся

На борту находились около 400 человек

Фото: NHK

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся в токийском аэропорту Ханеда во время посадки. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Авиалайнер принадлежит японской компании JAL и следовал из северного города Саппоро. Предположительно, он мог столкнуться с самолетом береговой охраны во время захода на посадку.

Всего на борту находились около 400 человек. Всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать. О пострадавших не сообщается.

город Горняк



Источник