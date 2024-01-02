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В Токио авиалайнер столкнулся с самолетом перед посадкой и загорелся

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На борту находились около 400 человек

В Токио авиалайнер столкнулся с самолетом перед посадкой и загорелся

Фото: NHK

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся в токийском аэропорту Ханеда во время посадки. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Авиалайнер принадлежит японской компании JAL и следовал из северного города Саппоро. Предположительно, он мог столкнуться с самолетом береговой охраны во время захода на посадку.

Всего на борту находились около 400 человек. Всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать. О пострадавших не сообщается.

город Горняк

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