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В Тольятти бездомный мужчина 12 лет прожил в канализации

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В Тольятти бездомный мужчина 12 лет прожил в канализации

Родственники мужчины думали, что он давно умер

В Тольятти местный блогер нашел 52-летнего бездомного Александра, который последние 12 лет скитается по канализациям, сообщает Baza. 

По словам мужчины, на улице он очутился еще в 1995 году — тогда умерли его родители, а пятикомнатную квартиру в Ульяновской области у него отобрали какие-то люди. С тех пор Александр бродяжничает, а на еду собирает монетки.  Одежду он ищет на помойках, спит на матрасе. Речь у мужчины заторможенная — последствия инсульта.

После того как блогер опубликовал видео с бездомным, с ним связались родственники Александра. Они думали, что Александр умер еще в девяностых, и очень удивились, когда увидели его живым. Родственники пообещали забрать мужчину.

Местные волонтеры тем временем планируют запустить сбор на одежду, восстановить Александру документы и определить его в приют.

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Взято отсюда

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