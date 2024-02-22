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В Тольятти мужчина больше десяти лет прожил в канализации

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В Тольятти мужчина больше десяти лет прожил в канализации

Канализация Фото: Толк

Родственники мужчины рассказали, что он всегда много выпивал и бродяжничал. Однако он оставался отзывчивым и работящим человеком

В Тольятти нашли 52-летнего мужчину, который больше десяти лет прожил в канализации. Семья думала, что он уже умер, сообщает “КП-Самара”.

Уроженец Ульяновской области пропал после того, как около 15 лет назад развёлся с женой и начал пить. Нашли его случайно – местный блогер помог вычислить его родных всего за два часа.

Живут родственники мужчины в Тольятти, Ульяновске и Москве. Его забрала к себе его семья.

Взято отсюда

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