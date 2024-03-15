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В Томске пенсионерка зашла в кондитерскую за пирожными и забыла там 1,4 млн рублей

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В Томске пенсионерка зашла в кондитерскую за пирожными и забыла там 1,4 млн рублей

Деньги Фото: Алексей Кучерявых

Деньги остались лежать в пакете в магазине, пока их не обнаружила местная жительница, которая обратилась к правоохранителям

В Томске полицейские вернули 65-летней пенсионерке более 1,4 млн рублей, сообщает “МВД медиа”.

В полицию обратилась горожанка, которая нашла в одной из кондитерских пакет с деньгами. Полицейские прибыли на место, опросили очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли владельца средств. Им оказалась местная пенсионерка.

Пожилая женщина сняла со своего счета более 1,4 млн рублей и, идя домой, зашла в магазин, чтобы купить пирожных. Там она и забыла пакет с наличными.

Полицейские вернули деньги пенсионерке.

Ранее мошенники “голосом дочери” убедили алтайскую пенсионерку расстаться со сбережениями. Аферисты позвонили 87-летней жительнице Тальменки и заявили, что ее дочь попала в аварию.

Взято отсюда

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