В Томской области на вызове жестоко убили и расчленили сельского фельдшера

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Предварительно, преступление совершили двое местных жителей, которые вызвали фельдшера на дом. Одного подозреваемого задержали

В Томской области убили фельдшера скорой помощи, 61-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, она приехала домой к пациентам, и те напали на нее, сообщает Sibmedia.ru.

По информации СМИ, в Кривошеинском районе двое мужчин выпивали и употребляли наркотики. Один из них поджег спирт, огонь перекинулся на его собутыльника, отчего у мужчины пострадали руки. Они позвонили в скорую, и на вызов приехала фельдшер.

В доме на женщину напали и несколько раз ударили головой о стену. Она потеряла сознание, а мужчины ушли спать. Утром они решили избавиться от тела убитой. Расчленив его, на мотоблоке отвезли и выбросили на окраине, прикрыв мусором.

Сотрудники полиции уже задержали 41-летнего подозреваемого, который признался в убийстве. Полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти в окрестностях села Иштан. Фигуранта доставили в следственные органы, сообщает УМВД России по Томской области в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 14 сентября пациент и его знакомый напали на водителя бригады скорой помощи. Они нанесли ему около десяти ударов по голове.