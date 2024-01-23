Баня Фото: pixabay.com

По словам сельчан, общественную баню внезапно закрыли, до этого увеличив стоимость услуги. Местные жители попросили депутата разобраться с ситуацией

Жители Топчихинского района рассказали Александру Терентьеву о проблемах с общественной баней, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

Общественная баня в селе Топчиха существует еще с советских времен. Однако в 2019 году местные власти закрыли ее, сославшись на убыточность объекта и его отсутствие на балансе муниципалитета. После многочисленных обращений сельчан в 2020 году баню взяло в аренду ООО “РСУ” и она вновь заработала.

При этом в октябре 2023 года, аккурат в месячник пожилого человека, услуга резко подорожала с 370 до 500 рублей, что возмутило местных жителей. Руководителя местного отделения партии Елену Кочетову попросили помочь разобраться с банным вопросом.

После этого 12 января этого года неожиданно появилось объявление о закрытии бани. Причем, по словам жильцов, у некоторых уже были куплены билеты на ее посещение.

Что стало причиной такого экстренного и кардинального решения? Почему расторгли договор аренды, заключенный на 10 лет? Законно ли передали объект РСУ? И почему два других отделения бани – мужское и прачечную отдали в частные руки под сауну, а затем продали за долги? На все эти вопросы жители райцентра попросили помочь найти ответы депутата Госдумы Александра Терентьева.

Парламентарий уже готовит текст запроса в прокуратуру Алтайского края для проведения проверки доводов обращения. Судя по данным заявителей, а также написанному от руки посланию: “Скажите спасибо Кочетовой Е. и Зиновенко Н.” на объявлении о закрытии бани, в этой истории не все так чисто.

“Будем разбираться!” – подчеркнул Александр Терентьев.

Взято отсюда