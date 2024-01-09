Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В травмпункт ЦГБ Бийска в течение новогодних каникул обратились 598 человек

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В травмпункт ЦГБ Бийска в течение новогодних каникул обратились 598 человек

Основная причина травм – неосторожность

За время новогодних каникул в травмпункт ЦГБ Бийска обратились 598 человек, 89 из них – дети. 

Отметим, что специалисты травмпункта осуществляли прием пациентов круглосуточно. Большинство обратившихся получили скелетные травмы, скатываясь с горок, катаясь на коньках и подскользнувшись на льду. 

Специалисты отмечают, что чаще всего причиной полученных травм является неосторожность.

В период новогодних праздников специалисты травмпункта ЦГБ провели 58 амбулаторных операций.

 “Новогодние каникулы закончились, но зима продолжается. Не забывайте о бдительности и осторожности, выходя из дома. Не оставляйте детей без присмотра и соблюдайте простые правила безопасности на прогулке, посещая катки и горки”, – отметили в ЦГБ. 

точная погода , какая погода ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет очистку дорог и тротуаров от снега

09.01.2024

 Новости Алтай

«Сало нажрала, а мы таскать должны». Жительница Барнаула пожаловалась на жестокое обращение с ее мамой в больнице

09.01.2024

 Новости Алтай

На Телецком озере появились ледяные скульптуры природного происхождения. Смотрим фото

09.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле отключили несколько светофоров: их сломал ветер

09.01.2024

 Новости Алтай

Слетел в кювет, но не упал. На алтайской трассе сошел с пути рейсовый автобус (фото)

09.01.2024

 Новости Алтай

Новый год — новые тарифы. В Барнауле растут цены на холодную воду и водоотведение

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за температурных качель и сильного ветра

09.01.2024

 Новости Алтай

Региональный маткапитал разрешили тратить на подключение света и воды

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском селе подросток отравился угарным газом и умер. Возбуждено уголовное дело

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix