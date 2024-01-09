В травмпункт ЦГБ Бийска в течение новогодних каникул обратились 598 человек

Основная причина травм – неосторожность

За время новогодних каникул в травмпункт ЦГБ Бийска обратились 598 человек, 89 из них – дети.

Отметим, что специалисты травмпункта осуществляли прием пациентов круглосуточно. Большинство обратившихся получили скелетные травмы, скатываясь с горок, катаясь на коньках и подскользнувшись на льду.

Специалисты отмечают, что чаще всего причиной полученных травм является неосторожность.

В период новогодних праздников специалисты травмпункта ЦГБ провели 58 амбулаторных операций.

“Новогодние каникулы закончились, но зима продолжается. Не забывайте о бдительности и осторожности, выходя из дома. Не оставляйте детей без присмотра и соблюдайте простые правила безопасности на прогулке, посещая катки и горки”, – отметили в ЦГБ.

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Взято отсюда