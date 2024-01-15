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В Троицкой ЦРБ начал работать кабинет маммографии

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В Троицкой ЦРБ начал работать кабинет маммографии

Сегодня, 15 января, в Троицкой центральной районной больнице начал работать кабинет маммографии. Это стало возможным благодаря установке нового цифрового маммографа. Аппарат стоимостью 14,2 млн. руб. был приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, что маммография – это рентгеновский скрининг, целью которого является диагностика патологии молочных желез, в том числе и опухолей, на ранних стадиях. Это безопасная, эффективная и безболезненная диагностическая процедура, которую должны проходить женщины старше 40 лет.

Кабинет маммографии находится в корпусе №2 . Исследование будет проводиться ежедневно в рабочие дни с 11.00 до 12.30 по направлению врача акушера-гинеколога.

Взято отсюда.

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