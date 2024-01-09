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В Троицком районе отремонтируют детскую школу искусств за более 40 миллионов рублей

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В Троицком районе отремонтируют детскую школу искусств за более 40 миллионов рублей

В 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» в селе Троицкое проведут капитальный ремонт детской школы искусств. На эти цели из федерального и краевого бюджетов будет выделено более 42 млн. рублей.

Здание было построено в 1983 году. За 30 лет проводился только капремонт кровли, зрительного зала и частично коридоров. В рамках предстоящего капремонта планируется заменить все инженерные коммуникации, деревянные полы, окна и подоконники, отремонтировать отмостку, фасад и входную группу.

Работы на объекте начнутся после проведения необходимых конкурсных процедур. Замминистра культуры Алтайского края Дмитрий Аристов сообщил, что все работы завершатся до 1 ноября. А пока занятия будут проходить на площадках других учреждений социальной сферы.

К слову, Троицкая ДШИ по итогам независимой оценки в 2023 году вошла в топ лучших образовательных организации региона. В школе искусств обучается около 250 человек, работает 16 преподавателей. Обучение ведется по направлениям: музыкальное искусство, изобразительное, театральное, хореографическое искусства.

В школе созданы творческие коллективы: Ансамбль балалаечников «Унисон», хореографический ансамбль «Серпантин», фольклорный ансамбль «Веретейка», фольклорный ансамбль «Заигрыш», театральный коллектив «Театр-М».

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