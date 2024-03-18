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Пластиковые окна в Горняке

В Троицком районе отремонтируют детскую школу искусств

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В Троицком районе отремонтируют детскую школу искусств

Детская школа искусств в селе Троицкое стала участником нацпроекта «Культура». Помещения учебного учреждения готовят для предстоящего ремонта.

Временно занятия будут проходить на других площадках – в Доме культуры, взрослой и детской библиотеке, музее, детско-юношеском центре. На данный момент в школе обучается около 250 человек и работает 16 преподавателей.

На ремонт из федерального и краевого бюджетов предусмотрено более 40 млн. рублей, уточнили в Минкультуры Алтайского края. Планируется заменить все инженерные коммуникации, деревянные полы, окна и подоконники, отремонтировать отмостку, фасад и входную группу и др.

Работы будут завершены в ноябре этого года.

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Взято отсюда.

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