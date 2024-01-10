В Троицком районе произошло смертельное ДТП

По данным Госавтоинспекции, 35-летняя женщина на «Hyundai Solaris», совершая обгон, выехала на полосу встречного движения.

Там она врезалась в «Toyota Estima», за рулём которой находился 40-летний мужчина. После этого автомобиль японской марки столкнулся с грузовиком «Volvo». На месте происшествия образовалась пробка, движение остановилось в обе стороны. В результате ДТП пассажир «Toyota», 66-летняя женщина, скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Водитель же получил травмы различной степени тяжести.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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