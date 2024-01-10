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В Троицком районе в ДТП погиб человек

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В Троицком районе в ДТП погиб человек

10 января в Троицком районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб человек.

По предварительной информации, авария произошла на 278 км автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими машинами.

В результате аварии погиб водитель одного из автомобилей. Два других водителя и пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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