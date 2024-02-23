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В туристическом районе Алтайского края появились “культурные” остановки

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В туристическом районе Алтайского края появились "культурные" остановки

Фото: t.me/altaigovernment

Первые такие остановки расположены в селах Ая и Верх-Ая. Конструкции выполнены в современном стиле, а одну из стен украшают отрывки с творчеством Василия Шукшина

На туристическом маршруте Алтайского края появились “культурные” остановки, сообщило правительство региона. Новые остановочные павильоны установили на региональной дороге Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь в Алтайском районе.

Остановки отличает не только современная конструкция, но и культурное оформление, подчеркивают власти. В ожидании транспорта пассажиры могут познакомиться с творчеством известного писателя Василия Шукшина. Одну из стен павильона украшает отрывок из его произведения “Любавины”

Первые такие три остановки находятся в селе Ая и Верх-Ая, где проходят межрегиональные и региональные маршруты.

Дорога Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь является одним из наиболее популярных маршрутов региона, она объединяет два туристических направления – Белокуриху и Бирюзовую Катунь“, – подчеркнули в правительстве.

Ранее на Чуйском тракте появились 19 дополнительных камер для фиксации нарушений. Сейчас в Алтайском крае действует более 190 таких комплексов.

Взято отсюда.

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