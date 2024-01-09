В Тюмени толпа подонков избила ветерана СВО

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09 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проведения проверки по факту избиения участника СВО в Тюмени. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Следком». Инцидент произошел в ночь на 9 января в тюменском микрорайоне Тарманы. Пишет русская весна.

Словесный конфликт, закончившийся избиением, произошел из-за того, что мужчина сделал замечание шумной компании, которая хамила прохожим, пишут местные СМИ. После этого гоп-компания толпой накинулась на военнослужащего и избила его, оставив лежать на улице без сознания.

К счастью, обошлось без трагедии — по словам жены бойца, ее супругу наложили швы в одной из больниц и отпустили домой. Однако проблема шумных компаний, которые устраивают драки с местными жителями, продолжает оставаться. Сообщается, что правоохранители проводят проверку по факт произошедшего, после чего будет дана правовая оценка в соответствии с законом.

Фото: Русская Весна

Автор: glavred

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