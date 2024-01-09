Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Тюмени толпа подонков избила ветерана СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

09 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проведения проверки по факту избиения участника СВО в Тюмени. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства «Следком». Инцидент произошел в ночь на 9 января в тюменском микрорайоне Тарманы. Пишет русская весна.

Словесный конфликт, закончившийся избиением, произошел из-за того, что мужчина сделал замечание шумной компании, которая хамила прохожим, пишут местные СМИ. После этого гоп-компания толпой накинулась на военнослужащего и избила его, оставив лежать на улице без сознания.

К счастью, обошлось без трагедии — по словам жены бойца, ее супругу наложили швы в одной из больниц и отпустили домой. Однако проблема шумных компаний, которые устраивают драки с местными жителями, продолжает оставаться. Сообщается, что правоохранители проводят проверку по факт произошедшего, после чего будет дана правовая оценка в соответствии с законом.

Фото: Русская Весна

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости горняк

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после взрывов в Кермане

10.01.2024

 Новости

МВД: в Тюмени задержаны все участники драки, в которой пострадал боец СВО

10.01.2024

 Новости

Лидер демократов в Сенате США Шумер: у Украины истощаются запасы боеприпасов

10.01.2024

 Новости

В Петербурге школьница получила перелом позвонка после прыжков на батуте

10.01.2024

 Новости

Депутат рады Фриз: законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

10.01.2024

 Новости

В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко

10.01.2024

 Новости

При обстреле Ясиноватой пострадала мирная жительница

10.01.2024

 Новости

На Ставрополье автобус столкнулся с грузовиком, пострадал человек

10.01.2024

 Новости

В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix