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В уборке снега в Алтайском крае задействовано 400 единиц техники

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Дорожники чистят трассы после вчерашнего снегопада

В уборке снега в Алтайском крае задействовано 400 единиц техники

Уборка снега / Фото: Минтранс Алтайского края

Порядка 400 единиц техники очищают дороги Алтайского края после вчерашнего снегопада, сообщили в региональном Минтрансе.

Уточняется, что только за прошедшие сутки израсходовано 659 тонн противогололедных материалов.

За дорожной обстановкой в крае тем временем следят 35 камер, 12 метеостанций и 15 комплексов весогабаритного контроля.

По прогнозу синоптиков, днем во вторник в Алтайском крае ожидается до 11 градусов мороза, преимущественно без осадков.

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