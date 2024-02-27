В уборке снега в Алтайском крае задействовано 400 единиц техники

Дорожники чистят трассы после вчерашнего снегопада
Уборка снега / Фото: Минтранс Алтайского края
Порядка 400 единиц техники очищают дороги Алтайского края после вчерашнего снегопада, сообщили в региональном Минтрансе.
Уточняется, что только за прошедшие сутки израсходовано 659 тонн противогололедных материалов.
За дорожной обстановкой в крае тем временем следят 35 камер, 12 метеостанций и 15 комплексов весогабаритного контроля.
По прогнозу синоптиков, днем во вторник в Алтайском крае ожидается до 11 градусов мороза, преимущественно без осадков.
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