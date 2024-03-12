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В университетах с нового учебного года введут “Историю религии России”

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Студентам расскажут о религиозных традициях, ценностях семьи и служении Отечеству

В университетах с нового учебного года введут "Историю религии России"

Студенты в аудитории / Фото: unsplash.com

В Минобрнауки РФ подтвердили намерение ввести курс “История религии России” во всех высших учебных заведениях с сентября 2024 года, пишет “Парламентская газета”.

“Изучать предмет будут 72 часа. В рамках первого раздела студентам расскажут о предпосылках христианства, великой схизме, возникновении ислама, истоках буддизма и новых религиозных движениях”, – поясняет издание.

Авторы курса уверяют, что эти знания необходимы для понимания процессов формирования России как поликонфессионального государства – этому посвятят второй раздел.

В третьем разделе студентам расскажут о религиозных традициях, в том числе о ценностях семьи и служении Отечеству.

Отмечается, что с 2023 года курс уже стал обязательным в 28 вузах страны.

новости Алтайский

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