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В Волгограде назначили нового учителя в класс, где дети не знают русский

ГОРНЯК2201 mins

Предыдущая учительница работает в этой же школе

Фото: unsplash.com

В класс волгоградской школы, где учатся дети выходцев из стран СНГ, назначен новый учитель, сообщает РИА Новости.

Напомним, в 2022 году в школе № 33 в поселке Аэропорт решили учить этих ребят в отдельном классе вопреки возражениям родителей, которые сочли, что это помешает интеграции первоклашек в российское общество. С детьми занималась педагог, которая за свою карьеру успела выпустить из начальной школы всего один класс. Но спустя год такого обучения женщина  от ребят отказалась.

Теперь стало известно, что в этот класс пришел опытный педагог первой категории, так что учебный процесс не будет нарушен, рассказала собеседница агентства. Также она сообщила, что предыдущая учительница не ушла из школы. Она просто вела два класса, и в этом году попросила снизить нагрузку.

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