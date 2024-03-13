Теперь уже бывшие коллеги педагога увидели в суккуленте возмутительную пошлость и безнравственность

13 марта 2024, 13:3043Написать комментарий

В Волгограде преподавателя колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина вынудили уволиться из-за фотографии кактуса, выложенной в рабочем чате. Фото растения кому-то показалось чрезвычайно возмутительным и оскорбляющим глубокие чувства морали и нравственности пожилых участниц беседы. Подробности — в материале V1.RU.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Что же касается скандального кактуса, то, по словам Алексея Жданова, это его естественный вид:

— Эту же фотографию до скандала я выложил на странице автора, сделавшего горшок для кактуса. Она успела набрать около 50 лайков до того, как я ее скинул в чат, — недоумевает он. — Кто-то решил, что это какой-то намек, хотя, как мне сказали другие участники чата, иногда там чуть ли не полуголые мужские торсы выкладывали — и ничего. А тут — кактус.

В колледже, где работал преподаватель, на момент публикации материала не смогли сформулировать свою позицию, касающуюся скандала вокруг кактуса. Заместитель директора по учебной и методической работе колледжа Таисия Солодова записала координаты редакции и дала обещание непременно перезвонить позже, чтобы озвучить официальную точку зрения колледжа на конфликт. Аналогичный вопрос был задан в региональный комитет образования. Но на момент публикации ответы так и не поступили.

Мы следим за ситуацией.

Взято Источник

13.03.2024