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В Волгоградской области средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

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В Волгоградской области средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника в Волгоградской области

Минобороны заявило, что над Волгоградской областью средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа, сообщает РИА Новости.

“Восьмого марта около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации”, — отметили в ведомстве.

Также ночью военные сбили 11 украинских беспилотников над Волгоградской областью и еще один – над Белгородской.

Отметим, что ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Но средства ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

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Взято отсюда

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