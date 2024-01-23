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В Воронеже тело 17-летней девушки нашли в сумке возле мусорных баков

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В Воронеже тело 17-летней девушки нашли в сумке возле мусорных баков

Тело девушки нашли у мусорных баков в Воронеже Фото: t.me/susk36vrn

Предполагается, что с девушкой расправились в ее съемной квартире. Там якобы обнаружили замытые следы крови и паспорт убитой

В Воронеже ночью 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе нашли тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.

По данным Telegram-каналов, тело убитой было сложено пополам, связано веревкой и лежало в большой хозяйственной сумке. На ногах и голове девушки были пакеты, передает Life.ru.

Предварительно, убитая была уроженкой Новомосковска Тульской области. В Воронеже она снимала квартиру, где с ней, вероятно, и расправились.

Правоохранители разыскивают человека, причастного к преступлению. По предварительной информации, им может быть 28-летний мужчина из Мичуринска Тамбовской области, однако, что связывало возможного убийцу и девушку, пока неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Виновному может грозить до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожительницы, замаскированном под безвестное исчезновение. Он спрятал ее тело в подполе и присыпал землей.

Взято отсюда

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