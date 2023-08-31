“В “вытрезвяки” потащут всех”. Депутаты поспорили, делать ли частные вытрезвители

Некоторые народные избранники опасаются, что такой бизнес будет не совсем “трезвым”

Пустые бутылки. Алкоголь / Фото: zirconicusso / Freepik

В Алтайском крае необходимо создать сеть вытрезвителей, вот только за чей счет? По закону теперь можно привлекать бизнес, но не станут ли частные вытрезвители новой формой грабежа людей? Об этом бурно поспорили депутаты регионального парламента на сессии 31 августа.

Вопрос, казалось бы, проходной – регионы получили полномочия создавать вытрезвители. Речи про конкретные планы по открытию хотя бы одного такого учреждения в Алтайском крае даже не шло, пока это только приведение краевого закона “О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае” в соответствие федеральному.

Но, что важно, теперь в там сказано, что учреждения эти могут быть частно-государственными. Это-то и зацепило.

“Нужно использовать любые формы”

Первым, кто поддержал создание частно-государственных вытрезвителей, стал депутат фракции “Коммунисты России” Сергей Матасов.

“Они должны быть в непосредственном подчинении муниципальных органов управления. И здесь, при соблюдении определенного числа требований, нужно использовать любые формы организации и собственности, на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства”, – заявил он.

Депутат уверен, что таких учреждений должна быть целая сеть. Но обязательно без “полутюремного компонента”, когда о переборщивших с выпивкой сообщали семье и на работе, ибо “алкоголизм – это болезнь, а не порок”.

“На нетрезвых людей начнется охота”

А вот депутат от партии “Справедливая Россия – За правду” Евгения Боровикова наоборот считает, что никакой частной составляющей тут быть не должно.

“Создание частных вытрезвителей приведет к печальным последствиям. Чтобы они заработали и начали приносить прибыль, на нетрезвых людей начнется настоящая охота. И в «вытрезвяки» потащат всех без разбору. У нашей фракции возникает очень много вопросов. На какие такие деньги будут открываться вытрезвители? Кого допустят стать инвестором или спонсором? Как и за счет чего будут окупаться вытрезвители? Какие услуги будут навязывать их постояльцам? Кто будет снимать с этого основные сливки?” – отметила Боровикова.

Она также считает, что нет смысла “городить городушки”, ведь в регионе уже работает наркологический диспансер. Вот на его-то основе и надо создавать вытрезвители, уверена она.

“Уже предвижу, что подвоз людей в нетрезвом виде будет поставлен на поток. Брать будут всех без разбору: и тех, кто на ногах стоят не может, и тех, кто выпил в кафе, у друзей или возвращался с корпоратива. Уверена, что наибольшим спросом будут пользовать прилично одетые клиенты”, – заключила она.

“Да, есть вопросы”

“Рефери” в этом вопросе выступил депутат-единоросс Сергей Писарев. Он признал, что да, вопросы в реализации закона есть. Но и есть, с чего начинать.

“У нас уже есть очень серьезная наработка: это касается нашего краевого наркологического диспансера. Во многих селах Алтайского края уже имеются центры по реабилитации, которые себя зарекомендовали неплохо”, – отметил Писарев.

Посетителями таких центров становятся в основном люди, которые находятся в сильнейшем запое и родственники просто ничего с ними поделать не могут.

В итоге поправку в закон все-таки приняли. И договорились его доработать.

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