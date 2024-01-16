В Wildberries отреагировали на сообщения о признании сотрудника в поджоге склада

Ранее Shot сообщил, что здание мог поджечь сотрудник — мужчина якобы признался в этом сразу после пожара

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В Wildberries не стали комментировать информацию о том, что сотрудник компании признался в поджоге склада. Как сообщает “Лента.ру”, там заявили, что причина возгорания пока не установлена.

Ранее Shot сообщил, что сгоревший в Шушарах склад мог поджечь сотрудник – мужчина якобы признался в этом сразу после пожара в чате склада, а после удалил свой аккаунт. 27 декабря прошлого года он заявлял, что помещение скоро будет гореть.

“Причина пожара не установлена, ведется расследование. Комментировать такие предположения преждевременно”, – сказали в пресс-службе маркетплейса.Напомним, что после пожара МЧС рассматривали три версии произошедшего, в том числе и поджог. Также причиной могли стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети. Кроме того, на месте обнаружили следы короткого замыкания – эту версию называли основной.

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