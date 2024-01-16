реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Wildberries отреагировали на сообщения о признании сотрудника в поджоге склада

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ранее Shot сообщил, что здание мог поджечь сотрудник — мужчина якобы признался в этом сразу после пожара

В Wildberries отреагировали на сообщения о признании сотрудника в поджоге склада

Фото: соцсети

В Wildberries не стали комментировать информацию о том, что сотрудник компании признался в поджоге склада. Как сообщает “Лента.ру”, там заявили, что причина возгорания пока не установлена.

Ранее Shot сообщил, что сгоревший в Шушарах склад мог поджечь сотрудник – мужчина якобы признался в этом сразу после пожара в чате склада, а после удалил свой аккаунт. 27 декабря прошлого года он заявлял, что помещение скоро будет гореть.

“Причина пожара не установлена, ведется расследование. Комментировать такие предположения преждевременно”, – сказали в пресс-службе маркетплейса.Напомним, что после пожара МЧС рассматривали три версии произошедшего, в том числе и поджог. Также причиной могли стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети. Кроме того, на месте обнаружили следы короткого замыкания – эту версию называли основной.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Жители Славгорода пожаловались, что мерзнут в домах из-за проблем с котельной

17.01.2024

 Происшествия

Полковника Росгвардии осудили за нерабочие БПЛА для защиты Крымского моста

17.01.2024

 Интересное

Вирусолог из Новосибирска назвал болезнь X, которая может вызвать новую пандемию

17.01.2024

 Интересное

ВКонтакте восстановила работу после массового сбоя

17.01.2024

 Интересное

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

17.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, как безопасно погружаться в купель на Крещение

17.01.2024

 Интересное

Агутин трогательно поздравил Варум с годовщиной на фоне слухов о разводе

17.01.2024

 Интересное

Умер бывший директор лингвистического института АлтГПА Игорь Колесов

17.01.2024

 Интересное

Эксперты рассказали, как сделать зеркала сверкающими с помощью картофеля

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске