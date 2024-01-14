В Wildberries рассказали, как будут выплачивать компенсацию продавцам товаров

Выплаты начнутся с 15 января

Маркетплейс Wildberries планирует начать выплаты продавцам, чьи товары пострадали от пожара на складе в Санкт-Петербурге, с 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснение компании.

“Как мы обещали ранее, все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. … Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба. Уже с 15 января мы планируем начать выплату компенсации продавцам частями. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января”, – рассказали там.

Уточняется, что для установления актуальной суммы компенсации площадка сверяет данные электронных учетных систем и проводит осмотр склада после допуска МЧС. Пострадавшие товары при этом к покупателям не попадут.

Напомним, 13 января в Санкт-Петербурге загорелся склад маркетплейса Wildberries. Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе составляла около 50 тысяч кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг № 5.

погода в области , погода в санкт петербурге ,

Взято отсюда